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Степанов рассказал, как будут начислять надбавки работающим с COVID-19 врачам

Украина, Четверг 05 ноября 2020 03:01
Степанов рассказал, как будут начислять надбавки работающим с COVID-19 врачам
Фото: Максим Степанов (facebook.com/moz.ukr)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как происходят надбавки врачам, которые работают с больными коронавирусом. По его словам, начисления 300% надбавки не происходит "поминутно, посекундно или почасово".

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

По словам министра, выплаты осуществляются на соответствующую команду специалистов.

"Команда состоит из врача-анестезиолога, с врача-терапевта, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, и в среднем в команду входит от 12 до 13 человек. То есть на эту команду уплачиваются соответствующие средства", - сказал Степанов.

Напомним, Кабинет министров Украины повысил зарплаты семейным врачам, подняв ставку за оказание медицинской помощи за каждого пациента. Ставка повышена на 51 гривну.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная служба здоровья предлагает поднять эту ставку до 710 гривен.

До этого Кабинет министров увеличил доплаты военнослужащим и медикам, задействованным в борьбе с COVID-19. В частности, эти доплаты вырастут вдвое. Кроме того, ранее правительство инициировало увольнения в регионах в связи с задержкой с доплатами медикам.

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