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В Минздраве предлагают повысить ставку семейным врачам за одного пациента

Украина, Вторник 13 октября 2020 13:11
В Минздраве предлагают повысить ставку семейным врачам за одного пациента
Фото: врач с пациентом (freepik)
Автор: Юлия Струк

Национальная служба здоровья предлагает повысить ставку семейным врачам за обслуживание одного пациента, в которым подписана декларация, до 710 гривен. С начала этого года численность украинцев, которые подписали декларации, выросла на 1,5 млн.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

"В Программе медицинских гарантий-2021 Национальная служба здоровья инициирует изменения в работе первичного звена оказания медицинской помощи. В частности, увеличение базовой капитационной ставки за обслуживание одного пациента, с которым подписана декларация - до 710 грн", - указано в сообщении.

На сегодня своих врачей выбрали более 30 млн 600 тысяч украинцев, а это около 75% населения страны.

"Первичную помощь нашим гражданам оказывают более 23 500 врачей. 33% этих врачей работают сельской местности и пгт... 1500 врачей "первички", с которыми заключили декларации наши граждане, работают в частных заведениях или имеют собственную практику", - сообщили в НСЗУ.

Напомним, НСЗУ состоянию на сейчас перечислила заведениям более 1,3 млрд гривен на выплату повышенных зарплат медикам в сентябре и в октябре.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров инициирует увольнение в регионах в связи с задержкой с доплатами медикам. Кроме того, председателям ОГА будут вынесены выговоры.

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