Степанов прокомментировал возможность своей отставки

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на информацию о вероятности своей отставки. Он отметил, что слухи об этом распространяются в течение последних полугода.

Об этом Степанов заявил в эфире телеканала "НАШ".

Министр отметил, что уже год находится на посту и все это время "борется с пандемией и коронавирусом". "Относительно моей отставки. Это продолжается уже больше, чем полгода (слухи об отставке - ред.)... Что можно сделать?",- отметил Степанов.