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Степанов прокомментировал возможность своей отставки

Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на информацию о вероятности своей отставки. Он отметил, что слухи об этом распространяются в течение последних полугода.

Об этом Степанов заявил в эфире телеканала "НАШ".

Министр отметил, что уже год находится на посту и все это время "борется с пандемией и коронавирусом".

"Относительно моей отставки. Это продолжается уже больше, чем полгода (слухи об отставке - ред.)... Что можно сделать?",- отметил Степанов.

Ранее источник в руководстве фракции "Слуга народа" сообщил РБК-Украина, что Верховная рада планирует отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Однако на этой неделе голосования не предвидится.

Кроме того, собеседник РБК-Украина в окружении президента Владимира Зеленского отметил, что отставка Степанова - это вопрос времени, возможно "пары месяцев или меньше".

Напомним, разговоры о возможном увольнении Степанова усилились в феврале после того, как у Украины возникли проблемы с поставками вакцины от коронавируса. При этом в марте спикер парламента Дмитрий Разумков заверил, что отставка Степанова пока не планируется.

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Новости Украины отставкаМаксим Степанов