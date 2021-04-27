Степанов прокоментував можливість своєї відставки

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на інформацію про ймовірність своєї відставки. Він зазначив, що чутки про це поширюються протягом останніх півроку.

Про це Степанов заявив в ефірі телеканалу "НАШ".

Міністр наголосив, що вже рік перебуває на посаді і весь цей час "бореться з пандемією і коронавірусом". "Щодо моєї відставки. Це вже продовжується більше, ніж півроку (чутки про відставку, - ред.)... Що можна зробити?", - зазначив Степанов.