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Степанов прогнозирует рост заболеваемости COVID до 25 000 случаев в сутки

Автор: РБК-Украина

Заболеваемость COVID в Украине может вырасти до 25 000 случаев в сутки. Такие цифры могут быть в ближайшие две недели.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, еще две недели будет фиксироваться рост по числу новых заболевших и числу госпитализированных.

"Нас ждет достаточно напряженная ситуация с третьей волной COVID-19. Это может быть около 25 тысяч за сутки", - подчеркнул Степанов.

Министр добавил, что ухудшение ситуации с заболеваемостью связано с нарушением карантинных ограничений.

Напомним, ранее Степанов допустил, что напряженная ситуация с коронавирусом в стране будет наблюдаться еще не менее 10 дней. А после 15 апреля она может стабилизироваться.

Кроме того, он анонсировал, что на этой неделе Украина подпишет контракт на поставку вакцин от COVID. По его словам, это будет достаточно большое количество доз. Что касается ближайших поставок, то ожидается 367 000 доз AstraZeneca из Южной Кореи и 117 000 доз Pfizer по глобальному механизму COVAX. До конца мая украинская сторона должна получить не менее, чем 1,7 млн вакцин.

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Новости Украины Максим СтепановCOVID-19Коронавирус
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