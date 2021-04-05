Степанов прогнозує зростання захворюваності на COVID до 25 000 випадків на добу

Захворюваність на COVID в Україні може зрости до 25 000 випадків на добу. Такі цифри можуть бути в найближчі два тижні.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, ще два тижні буде фіксуватися зростання числа нових хворих та числа госпіталізованих. "Нас чекає досить напружена ситуація з третьою хвилею COVID-19. Це може бути близько 25 тисяч за добу", - підкреслив Степанов. Міністр додав, що погіршення ситуації із захворюваністю пов'язано з порушенням карантинних обмежень.