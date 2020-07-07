Степанов о присутствии фанатов на матчах: постоянно думаем и ищем варианты

В Минздраве прокомментировали возможность присутствии фанатов на футбольных матчах и заявили, что эпидситуация в стране не дает возможности сделать это прямо сейчас. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что об этом думают и ищут варианты возвращения к обычной жизни.

Об этом он заявил на брифинге.

"То, что касается футбольного матча и обращения, я еще раз хочу подчеркнуть, думаю, наши болельщики с пониманием отнесутся, в том числе к ситуации в Харькове", - заявил он.

Напомним, киевское "Динамо" обратилось в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) и Министерство здравоохранения с просьбой провести финал футбольного Кубка Украины со зрителями.

РБК-Украина писало, что финал Кубка Украины между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" пройдет 8 июля в Харькове на ОСК "Металлист".

Отметим, по состоянию на 7 июля в Украине фиксируют небольшой рост новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились еще 564 человека.