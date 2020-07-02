"Динамо" просит провести финал Кубка Украины со зрителями

Фото: зрители на футболе (Униан)

Киевляне обратились с обращением в УАФ и Минздрав

Киевское "Динамо" обратилось в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) и Министерство здравоохранения с просьбой провести финал футбольного Кубка Украины со зрителями. Финал пройдет 8 июля в Харькове.

Об этом говорится в открытом обращении "Динамо".

Футбольный клуб просит открыть несколько секторов для болельщиков.

"Учитывая ситуацию в стране, мы просим выделить определенную квоту билетов, которые будут распространены среди фанатов команды. Перед нами есть пример ряда иностранных чемпионатов, где болельщики допускаются на трибуны с учетом соблюдения правил и мер медицинского протокола. В нашей стране работают магазины, метро, наземный транспорт, кинотеатры и кафе - это позволяет поднимать вопрос и о посещении болельщиками футбольного матча", - говорится в обращении.

Напомним, финал Кубка Украины между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" пройдет 8 июля в Харькове на ОСК "Металлист".

Ранее РБК-Украина писало, что УАФ принял решение о проведении финала Кубка без зрителей, начало поединка назначено на 21:30.

Отметим, в полуфиналах "Динамо" обыграло "Минай" (2:0), а "Ворскла" в серии пенальти прошла "Мариуполь" (1:1, 3:2 по пенальти).

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Автор: Игорь Литвиненко