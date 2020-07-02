ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Динамо" просит провести финал Кубка Украины со зрителями

Новости » Спорт     02.07.2020 - 18:05
"Динамо" просит провести финал Кубка Украины со зрителями
Фото: зрители на футболе (Униан)

Киевляне обратились с обращением в УАФ и Минздрав

Киевское "Динамо" обратилось в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) и Министерство здравоохранения с просьбой провести финал футбольного Кубка Украины со зрителями. Финал пройдет 8 июля в Харькове.

Об этом говорится в открытом обращении "Динамо".

Футбольный клуб просит открыть несколько секторов для болельщиков.

"Учитывая ситуацию в стране, мы просим выделить определенную квоту билетов, которые будут распространены среди фанатов команды. Перед нами есть пример ряда иностранных чемпионатов, где болельщики допускаются на трибуны с учетом соблюдения правил и мер медицинского протокола. В нашей стране работают магазины, метро, наземный транспорт, кинотеатры и кафе - это позволяет поднимать вопрос и о посещении болельщиками футбольного матча", - говорится в обращении.

Напомним, финал Кубка Украины между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" пройдет 8 июля в Харькове на ОСК "Металлист".

Ранее РБК-Украина писало, что УАФ принял решение о проведении финала Кубка без зрителей, начало поединка назначено на 21:30.

Отметим, в полуфиналах "Динамо" обыграло "Минай" (2:0), а "Ворскла" в серии пенальти прошла "Мариуполь" (1:1, 3:2 по пенальти).

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Кубок УкраиныФутбол
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь