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Степанов о присутствии фанатов на матчах: постоянно думаем и ищем варианты

Новости » Общество     07.07.2020 - 10:29
Степанов о присутствии фанатов на матчах: постоянно думаем и ищем варианты
Фото: зрители на футболе (Униан)

В Минздраве ищут варианты возвращения к обычной жизни

В Минздраве прокомментировали возможность присутствии фанатов на футбольных матчах и заявили, что эпидситуация в стране не дает возможности сделать это прямо сейчас. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что об этом думают и ищут варианты возвращения к обычной жизни.

Об этом он заявил на брифинге.

"То, что касается футбольного матча и обращения, я еще раз хочу подчеркнуть, думаю, наши болельщики с пониманием отнесутся, в том числе к ситуации в Харькове", - заявил он.

Напомним, киевское "Динамо" обратилось в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) и Министерство здравоохранения с просьбой провести финал футбольного Кубка Украины со зрителями.

РБК-Украина писало, что финал Кубка Украины между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" пройдет 8 июля в Харькове на ОСК "Металлист".

Отметим, по состоянию на 7 июля в Украине фиксируют небольшой рост новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились еще 564 человека.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Футбол
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