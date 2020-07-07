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Степанов про присутність фанатів на матчах: постійно думаємо і шукаємо варіанти

Новини » Суспільство     07.07.2020 - 10:29
Степанов про присутність фанатів на матчах: постійно думаємо і шукаємо варіанти
Фото: глядачі на футболі (Уніан)

У МОЗ шукають варіанти повернення до звичайного життя

У МОЗ прокоментували можливість присутності фанатів на футбольних матчах і заявили, що епідеміологічна ситуація в країні не дає можливості зробити це прямо зараз. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що про це думають і шукають варіанти повернення до звичайного життя.

Про це він заявив на брифінгу.

"Те, що стосується футбольного матчу та звернення, я ще раз хочу підкреслити, думаю, наші вболівальники з розумінням поставляться, в тому числі до ситуації в Харкові", - заявив він.

Нагадаємо, київське "Динамо" звернулося в Українську асоціацію футболу (УАФ) і Міністерство охорони здоров'я з проханням провести фінал футбольного Кубка України з глядачами.

РБК-Україна писало, що фіналу Кубка України між київським "Динамо" і полтавською "Ворсклою" відбудеться 8 липня в Харкові на ОСК "Металіст".

Зазначимо, станом на 7 липня в Україні фіксують невелике зростання нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразилися ще 564 людини.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Футбол
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