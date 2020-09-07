Степанов: надо подготовить еще 15 тысяч коек для больных коронавирусом

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине растет количество госпитализированных из-за заражения коронавирусом. В связи с этим он считает, что надо подготовить дополнительные койки для больных.

Об этом он заявил на брифинге.

По словам министра, в некоторых регионах заполненность коек составляет около 60-65%.

"Также, я думаю, что Минздрав в ближайшее время выдаст поручение. Кроме тех 35 тысяч коек, которые у нас есть, в связи с ростом количества больных, мы считаем, что надо начать готовить еще в определенном количестве кровати для больных, в зависимости от региона. Я думаю надо подготовить еще порядка 15 тысяч коек", - заявил он.

Напомним, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирования, в "красную зону" попали Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы.

Отметим, что за прошедшие сутки в Украине подтвердили 2174 новых случаев коронавируса.

Кроме того, в СНБО прогнозируют существенный рост заболеваний коронавирусом в Украине.