Степанов: мы не планируем новых карантинных ограничений на праздники

Министерство здравоохранения Украина не планирует выступать за введение новых ограничений на пасхальные и майские праздники. Адаптивный карантин в Украине демонстрирует свою действенность.

"Мы не говорили о новых ограничениях. Мы не планируем изменений в наш адаптивный карантин, где все четко изложено. Он работает. Мы это видим сейчас, как бы его безапелляционно не пытались критиковать. Но все мы увидели, что он является полностью действенным", - сказал Степанов.

Министр отметил, что эпидситуация сразу начинает улучшаться, как только все придерживаются карантинных правил. Он также выразил надежду, что до праздников Киев может выйти из "красной" зоны карантина.