Степанов: мы не планируем новых карантинных ограничений на праздники

Министерство здравоохранения Украина не планирует выступать за введение новых ограничений на пасхальные и майские праздники. Адаптивный карантин в Украине демонстрирует свою действенность.
Об этом 16 апреля возле Верховной рады журналистам заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы не говорили о новых ограничениях. Мы не планируем изменений в наш адаптивный карантин, где все четко изложено. Он работает. Мы это видим сейчас, как бы его безапелляционно не пытались критиковать. Но все мы увидели, что он является полностью действенным", - сказал Степанов.
Министр отметил, что эпидситуация сразу начинает улучшаться, как только все придерживаются карантинных правил. Он также выразил надежду, что до праздников Киев может выйти из "красной" зоны карантина.
Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о возможности введения усиленных ограничений на Пасху и на майские праздники. По его словам, будет "особый режим".
Ранее сообщалось, что сейчас для церквей и храмов уже предусмотрены ограничения, если они находятся в "желтой" или "красной" зонах. Но священнослужители наверное буду просить смягчить ограничения на период Пасхи, заявлял главный санврач.
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