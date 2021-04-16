Степанов: ми не плануємо нових карантинних обмежень на свята

Міністерство охорони здоров'я Україна не планує виступати за запровадження нових обмежень на великодні та травневі свята. Адаптивний карантин в Україні демонструє свою дієвість.

"Ми не казали про нові обмеження. Ми не плануємо змін до нашого адаптивного карантину, де все чітко викладено. Він працює. Ми це бачимо зараз, як би його безапеляційно не намагалися критикувати. Але всі ми побачили, що він є повністю дієвим", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що епідситуація одразу починає покращуватися, як тільки всі дотримуються карантинних правил. Він також висловив надію, що до свят Київ може вийти з "червоної" зони карантину.