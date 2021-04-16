Степанов о карантине на Пасху: Будет особый режим

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал возможность ввести усиленные ограничения на Пасху и на майские праздники из-за коронавирус а. По его словам, будет "особый режим".

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Степанов добавил, что британский и южноафриканский штаммы коронавируса "сверхагресивны", а течение болезни очень тяжелое.

"Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей", - заявил Степанов.

Ранее сообщалось, что сейчас для церквей и храмов уже предусмотрены ограничения, если они находятся в "желтой" или "красной" зонах. Но священнослужители наверное буду просить смягчить ограничения на период Пасхи, говорит главный санврач.

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В Украине за последние сутки обнаружили 16 427 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях.