В Минздраве объяснили разделение Украины на зоны распространенности COVID-19

В Луцке и Тернополе выразили удивление внесением их городов в красную зону распространения коронавируса. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что распределение автоматическое.

Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Ровенскую область, передает сайт Кабинета министров.

Он отметил, что в распределении областей Украины на зоны по распространенности коронавирусной инфекции политического подтекста нет.

"Мы честно говорим, какая ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить "зеленый", или "желтый", или "красный" уровни. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику. Единственный приоритет - здоровье и безопасность украинцев", - сказал он.

Он считает, что накануне местных выборов в Украине будут политические спекуляции, связанные с карантинными ограничениями из-за коронавируса.

Напомним, новые правила адаптивного карантина, которыми Украину разделят на четыре зоны, вступят в силу 3 августа, пересмотр эпидемиологической ситуации будет проводиться каждую пятницу.

Напомним, в красную зону карантина попали Тернополь и Луцк, но местные власти отказались ужесточать ограничения.