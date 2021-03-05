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Степанов обещает минимальную зарплату для врачей от 23 тысяч гривен

Автор: Даша Харченко

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что добьется, чтобы минимальная зарплата врачей в Украине начиналась от 23 тысяч гривен в месяц. Он называет это "принципиальной позицией".

Об этом он написал в Facebook.

По словам министра, медики поддерживают вакцинацию и являются настоящими героями.

Он добавил, что год назад мощности украинских лабораторных центров едва достигали 200 тестирований на сутки, то сегодня – 80 тысяч.

"Медики – настоящие герои, поэтому повышение им зарплат – моя принципиальная позиция. Минимальная зарплата врача должна быть не меньше 23 тысяч гривен, среднего медицинского персонала – 17 тысяч гривен, младшего - 12 тысяч гривен. И мы добьемся этого", - сказал Степанов.

Ранее в Минздраве заявили о готовности к третьей волне коронавирусе в Украине. Высоту волны необходимо сладить вакцинацией.

Напомним, Максим Степанов отметил высокое качество и эффективность китайской вакцины от коронавируса Sinovac, которую заказала Украина вместе с препаратами других производителей.

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Новости Украины зарплатаМаксим СтепановмедикКоронавирус
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