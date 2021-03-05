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Степанов обіцяє мінімальну зарплату для лікарів від 23 тисяч гривень

Автор: Даша Харченко

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що досягне, щоб мінімальна зарплата лікарів в Україні починалась від 23 тисяч гривень на місяць. Він називає це "принциповою позицією".

Про це він написав у Facebook.

За словами міністра, медики підтримують вакцинацію і є справжніми героями.

Він додав, що рік тому потужності українських лабораторних центрів ледь сягали 200 тестувань на добу, то сьогодні – 80 тисяч.

"Медики сьогодні – справжні герої, тому підвищення їм зарплат – моя принципова позиція. Мінімальна зарплата лікаря має бути не менше 23 тисяч гривень, середнього медичного персоналу – 17 тисяч гривень, молодшого - 12 тисяч гривень. І ми доб'ємося цього", - сказав Степанов.

Раніше у МОЗ заявили про готовність до третьої хвилі коронавірусу в Україні. Висоту хвилі необхідно злагодити вакцинацією.

Нагадаємо, Максим Степанов відзначив високу якість та ефективність китайської вакцини від коронавірусу Sinovac, яку замовила Україна разом з препаратами інших виробників.

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Новини України зарплатаМаксим СтепановмедикКоронавірус
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