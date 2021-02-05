Степанов о вакцинации в регионах: начнется сразу после 15 февраля

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

В Украине процесс вакцинации в регионах начнется сразу после 15 февраля. При этом будет использоваться вакцина 3-4 разных производителей.

Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Украине будет использоваться исключительно безопасная вакцина от COVID-19.

"Что касается вакцинации. Мы планируем начать сразу после 15 февраля. У нас будет не менее 3-4 разных производителей вакцин. Такая ситуация происходит почти во всех странах мира", - заявил Степанов.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что вакцинироваться к осени смогут 21 миллион украинцев. Однако пока граждане не очень готовы прививаться.

Также РБК-Украина писало, что процесс вакцинации будет проходить двумя способами - с помощью мобильных групп и на базе пунктов прививок.

Отметим, первой в Украину должны доставить вакцину американской компании Pfizer. При этом пока компания не подала документы на регистрацию своего препарата в Украине. Минздрав ожидает, что все документы будут поданы в ближайшее время.