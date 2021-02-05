Степанов про вакцинацію в регіонах: почнеться відразу після 15 лютого

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

В Україні процес вакцинації в регіонах розпочнеться одразу після 15 лютого. При цьому буде використовуватись вакцина 3-4 різних виробників.

Про це години запитань до уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, в Україні буде використовуватися виключно безпечна вакцина від COVID-19.

"Що стосується вакцинації. Ми плануємо розпочати одразу після 15 лютого. У нас буде не менше 3-4 різних виробників вакцин. Така ситуація відбувається майже у всіх країнах світу", - заявив Степанов.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що вакцинуватися до осені зможуть 21 мільйон українців. Однак поки громадяни не дуже готові робити щеплення.

Також РБК-Україна писало, що процес вакцинації буде проходити двома способами - за допомогою мобільних груп на базі пунктів щеплень.

Зазначимо, першої в Україну повинні доставити вакцину американської компанії Pfizer. При цьому поки компанія не подала документи на реєстрацію препарату в Україні. МОЗ очікує, що всі документи будуть подані найближчим часом.