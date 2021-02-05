ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Вакцинацию в Украине будут проводить двумя способами, - Минздрав

Киев, Пятница 05 февраля 2021 11:23
Вакцинацию в Украине будут проводить двумя способами, - Минздрав
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине вакцинацию от коронавируса будут проводить двумя способами. При этом в Украине могут одновременно храниться до 30 миллионов доз вакцин.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, вакцинация будет проводиться при помощи мобильных бригад и на базе пунктов прививок.

"Будет создано около 350 бригад. В состав бригады входят один врач, один резервный врач, две медицинские сестры, одна резервная медицинская сестра и один водитель. Всего в них задействовано около 2200 специалистов", - заявил Ляшко.

В Минздраве отметили, что госпредприятие "Укрвакцина" способна принять на склад и хранение одновременно до 30 миллионов доз вакцины.

"Региональный уровень - 25 заведений в областных центрах, имеют необходимые мощности складов для хранения в объеме трехмесячной потребности. Районный уровень - 490 пунктов хранения, смогут хранить до 2-4 недельных объемов", - добавил Ляшко.

Отметим, вакцинация в Украине, предварительно, должна начаться с 15 февраля. В рамках первой волны вакцинации будет использован препарат Pfizer. В Минздраве сообщали, что компания в ближайшее время подаст документы на регистрацию своей вакцины в Украине.

Также сообщалось, что в Украине на следующей неделе запустят информационный портал о вакцинации от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Виктор Ляшковакцина от коронавируса

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь