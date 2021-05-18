Степанов начал собственную политическую игру, - Корниенко

По словам Корниенко, Степанов начал собственную политическую игру. К такому выводу пришли на заседании фракции "Слуга народа".

"Недавно было заседание фракции и там большинство людей убедилось в том, что Степанов, на самом деле, начал свою какую-то политическую игру уже. Он об этом достаточно открыто говорит и становится понятно, что если человек хочет собственную политическую карьеру строить, то мы не должны ему мешать в этом", - заявил Корниенко.

Он добавил также, что Степанов провалил организацию вакцинации в Украине, как и закупку вакцин для населения. Это и стало причиной представления на его увольнение от премьер-министра Дениса Шмыгаля .

"Это очень чувствительный вопрос на сегодня. И если ты неэффективно выполняешь просто маленький кусочек работы, например, не вовремя позвонил или невовремя поехал, или невовремя начал реализовать на бумаге договоренность, которую политически достиг президент Украины, то ты теряешь вакцину просто", - говорит Кориенко.

Он считает, что ответственным за эти вопросы является не правительство, а министр здравоохранения.