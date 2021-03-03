UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Степанов: до конца недели должны выйти на 10 000 вакцинированных в сутки

Автор: РБК-Украина

Вакцинация в Украине до конца недели должна выйти на уровень не менее 10 000 привитых человек в сутки. На сегодня главная задача - обеспечить поставки вакцин.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вакцинация идет тем путем, который мы сразу запланировали… До конца этой недели я поставил задание, чтобы было не меньше 10 000 мы вакцинировали в сутки медицинских работников или бойцов ООС. Дальше мы постепенно будем наращивать количество", - отметил Степанов.

По его словам, возможности украинской медицинской системы - вакцинировать от 5 до 7 млн человек в месяц.

"Главное, чтобы была доступна вакцина, потому что сейчас срываются контракты и переносятся даты поставок", - добавил Степанов.

Напомним, на сегодня от коронавируса в Украине вакцинировали уже 6 888 человек. А за минувшие сутки - 1 983.

Кроме того, Степанов отметил, что Украина готова к третьей волне COVID.

"Не секрет, что мир уже стоит на пороге третьей волны коронавируса. Наша медицинская система готова к ней, но высоту волны можем сгладить мы с вами. Ответ прост - вакцинация", - отметил министр.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцинацияМаксим СтепановCOVID-19
Читайте также
ЕС нужно несколько месяцев для разработки COVID-паспортов, - Bloomberg
Прогноз погоды