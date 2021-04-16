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Степанов: бюджет Минздрава на популяризацию вакцинации - ноль гривен

Новина українською → Украина, Пятница 16 апреля 2021 10:33
Степанов: бюджет Минздрава на популяризацию вакцинации - ноль гривен Фото: глава Минздрава Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что у министерства нет бюджета на популяризацию вакцинации от коронавируса. Он заявил, что популяризация прививок - заслуга врачей и международных организаций.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Известно ли вам, какой бюджет Минздрава на кампанию по популяризации вакцинации в год? Ноль гривен, ноль копеек. Все, что происходит в информационном пространстве по поводу вакцинации - заслуга наших врачей, экспертов и международных организаций", - отметил министр.

Степанов сообщил, что был наработан справочник о вакцинации от коронавируса.

Отметим, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что сборник "100+ ответов на вопросы о вакцинации против COVID-19" - это 10 разделов доступной информации о прививках простым языком.

Из него можно узнать:

  • как работают различные типы вакцин;
  • как измеряют эффективность и проверяют безопасность вакцин;
  • как делать прививки людям с серьезными заболеваниями (например, с онкозаболеваниями);
  • кому нельзя делать прививки от COVID-19;
  • какими могут быть реакции на вакцины;
  • как вести себя после прививки.

Электронную версию сборника можно загрузить по ссылке http://bit.ly/100answers_vaccov.

Напомним, в Украине 15 апреля начали вакцинацию украинских спортсменов - паралимпийцев и олимпийцев - накануне их участия в Олимпийских играх. Прививку осуществляют вакциной производства китайской компании Sinovac.

Как писало РБК-Украина, только 30% украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский и Министерство здравоохранения эффективно реагируют на угрозу коронавируса. Больше половины опрошенных считают, что работают неэффективно.

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