Степанов: бюджет Минздрава на популяризацию вакцинации - ноль гривен

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что у министерства нет бюджета на популяризацию вакцинации от коронавируса. Он заявил, что популяризация прививок - заслуга врачей и международных организаций.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Известно ли вам, какой бюджет Минздрава на кампанию по популяризации вакцинации в год? Ноль гривен, ноль копеек. Все, что происходит в информационном пространстве по поводу вакцинации - заслуга наших врачей, экспертов и международных организаций", - отметил министр.

Степанов сообщил, что был наработан справочник о вакцинации от коронавируса.

Отметим, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что сборник "100+ ответов на вопросы о вакцинации против COVID-19" - это 10 разделов доступной информации о прививках простым языком.

Из него можно узнать:

как работают различные типы вакцин;

как измеряют эффективность и проверяют безопасность вакцин;

как делать прививки людям с серьезными заболеваниями (например, с онкозаболеваниями);

кому нельзя делать прививки от COVID-19;

какими могут быть реакции на вакцины;

как вести себя после прививки.

Электронную версию сборника можно загрузить по ссылке http://bit.ly/100answers_vaccov.