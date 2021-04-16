Степанов: бюджет Минздрава на популяризацию вакцинации - ноль гривен
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что у министерства нет бюджета на популяризацию вакцинации от коронавируса. Он заявил, что популяризация прививок - заслуга врачей и международных организаций.
"Известно ли вам, какой бюджет Минздрава на кампанию по популяризации вакцинации в год? Ноль гривен, ноль копеек. Все, что происходит в информационном пространстве по поводу вакцинации - заслуга наших врачей, экспертов и международных организаций", - отметил министр.
Степанов сообщил, что был наработан справочник о вакцинации от коронавируса.
Отметим, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что сборник "100+ ответов на вопросы о вакцинации против COVID-19" - это 10 разделов доступной информации о прививках простым языком.
Из него можно узнать:
- как работают различные типы вакцин;
- как измеряют эффективность и проверяют безопасность вакцин;
- как делать прививки людям с серьезными заболеваниями (например, с онкозаболеваниями);
- кому нельзя делать прививки от COVID-19;
- какими могут быть реакции на вакцины;
- как вести себя после прививки.
Электронную версию сборника можно загрузить по ссылке http://bit.ly/100answers_vaccov.
Напомним, в Украине 15 апреля начали вакцинацию украинских спортсменов - паралимпийцев и олимпийцев - накануне их участия в Олимпийских играх. Прививку осуществляют вакциной производства китайской компании Sinovac.
Как писало РБК-Украина, только 30% украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский и Министерство здравоохранения эффективно реагируют на угрозу коронавируса. Больше половины опрошенных считают, что работают неэффективно.