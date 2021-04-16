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Степанов: бюджет МОЗ на популяризацію вакцинації - нуль гривень

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 10:33
Степанов: бюджет МОЗ на популяризацію вакцинації - нуль гривень Фото: глава МОЗ Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у міністерства немає бюджету на популяризацію вакцинації від коронавірусу. Він заявив, що популяризація щеплень - заслуга лікарів і міжнародних організацій.

Про це він заявив у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Чи відомо вам, який бюджет МОЗ на кампанію з популяризації вакцинації на рік? Нуль гривень, нуль копійок. Все, що відбувається в інформаційному просторі щодо вакцинації - заслуга наших лікарів, експертів та міжнародних організацій", - зазначив міністр.

Степанов повідомив, що натомість було напрацьовано довідник про вакцинацію від коронавірусу.

Зазначимо, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко поінформував, що збірник "100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19" - це 10 розділів доступної інформації про щеплення простою мовою.

З нього можна дізнатися:

  • як працюють різні типи вакцин;
  • як вимірюють ефективність і перевіряють безпечність вакцин;
  • як робити щеплення людям з серйозними захворюваннями (наприклад з онкохворобами);
  • кому не можна робити щеплення від COVID-19
  • якими можуть бути реакції на вакцини;
  • як поводити себе після щеплення.

Електронну версію збірника можна завантажити за посиланням http://bit.ly/100answers_vaccov.

Нагадаємо, в Україні 15 квітня почали вакцинацію українських спортсменів - паралімпійців та олімпійців - напередодні їх участі в Олімпійських іграх. Щеплення здійснюють вакциною виробництва китайської компанії Sinovac.

Як писало РБК-Україна, тільки 30% українців вважають, що президент України Володимир Зеленський і Міністерство охорони здоров'я ефективно реагують на загрозу коронавірусу. Більша частина опитаних вважають, що працюють неефективно.

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