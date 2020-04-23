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Степанов: мы будем вынуждены носить маски долгое время

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 16:45
Степанов: мы будем вынуждены носить маски долгое время
Фото: Максим Степанов (facebook.com/StepanovMV)

Степанов уверен, что определенные ограничения останутся надолго

Из-за коронавируса в Украине граждане будут вынуждены пользоваться масками очень большой период времени. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, Степанов назвал коронавирус сверхсерьезной болезнью, с которой мир еще не сталкивался.

"Поэтому очень большой период времени мы будем вынуждены и пользоваться масками, и держать дистанцию, и пользоваться дезинфекторами. Поэтому да, определенные ограничения будут существовать достаточно длительное время", - отметил он.

В то же время министр подчеркнул, что карантин начнут смягчать, как только появится возможность.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшие аптечные сети Киева обязались снизить цены на медицинские маски.

Отметим, премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью РБК-Украина заявил, что в этом году мир не сможет победить коронавирус, а масочный режим и дистанция станут нормой на ближайшие два года. Согласно постановлению Кабинета министров, карантин в стране предварительно продлевается до 11 мая.

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