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Степанов: ми будемо змушені носити маски довгий час

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 16:45
Степанов: ми будемо змушені носити маски довгий час
Фото: Максим Степанов (facebook.com/StepanovMV)

Степанов упевнений, що певні обмеження залишаться надовго

Через коронавірус в Україні громадяни будуть змушені користуватися масками дуже великий період часу. Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зокрема, Степанов назвав коронавірус надсерйозною хворобою, з якою світ ще не стикався.

"Тому дуже великий період часу ми будемо змушені і користуватися масками, і тримати дистанцію, і користуватися дезінфекторами. Тому так, певні обмеження будуть існувати досить тривалий час", - зазначив він.

У той же час міністр підкреслив, що карантин почнуть пом'якшувати, як тільки з'явиться можливість.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільші аптечні мережі Києва зобов'язалися знизити ціни на медичні маски.

Відзначимо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що в цьому році світ не зможе перемогти коронавірус, а масочний режим і дистанція стануть нормою на найближчі два роки. Згідно з постановою Кабінета міністрів, карантин у країні попередньо продовжується до 11 травня.

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Новини України маскаМаксим СтепановКоронавірус
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