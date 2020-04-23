Степанов: ми будемо змушені носити маски довгий час

Фото: Максим Степанов (facebook.com/StepanovMV)

Степанов упевнений, що певні обмеження залишаться надовго

Через коронавірус в Україні громадяни будуть змушені користуватися масками дуже великий період часу. Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зокрема, Степанов назвав коронавірус надсерйозною хворобою, з якою світ ще не стикався.

"Тому дуже великий період часу ми будемо змушені і користуватися масками, і тримати дистанцію, і користуватися дезінфекторами. Тому так, певні обмеження будуть існувати досить тривалий час", - зазначив він.

У той же час міністр підкреслив, що карантин почнуть пом'якшувати, як тільки з'явиться можливість.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільші аптечні мережі Києва зобов'язалися знизити ціни на медичні маски.

Відзначимо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що в цьому році світ не зможе перемогти коронавірус, а масочний режим і дистанція стануть нормою на найближчі два роки. Згідно з постановою Кабінета міністрів, карантин у країні попередньо продовжується до 11 травня.