Киевские аптеки обязались снизить наценку на маски до 1 гривны

Иллюстративное фото (УНИАН)

Ряд аптек снизят наценку на маски в соответствии с рекомендациями Антимонопольного комитета

Крупнейшие аптечные сети Киева обязались снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 гривны. Об этом в Facebook сообщил глава Киевского территориального отделения Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий.

По его словам, снизить наценку на маски сегодня обязались 8 аптечих сетей Киева:

"Альго-Фарм"

"Аптека низких цен К" (Аптека АНЦ, Аптека Копейка)

"Аптека НЦ"

"Аптекарь"

"Виталюкс"

"Сириус-95" ("Желаем здоровья")

"Столичный медицинский альянс" ("Страна здоровья")

"Фармация".

"Даже больше, сеть "Альго-Фарм" вообще убрала свою торговую наценку на медицинские маски на время карантина. Коммунальное предприятие "Фармация" (154 аптеки в столице) снизила свою надбавку до 4% (56 копеек). Ожидаем информацию от других аптечных сетей", - сообщил Хмельницкий.

Он рассказал, что почти все представители столичных аптек заявили, что были "заложниками" роста закупочной цены.

"То есть, по их словам, цену завышают производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 грн за штуку. Сейчас мы начинаем письменный протокольный опрос производителей и поставщиков медицинских масок. Скоро будут выводы", - добавил Хмельницкий.

Торговельна націнка на медичні маски в Києві не більше 1 грн — виконання рекомендацій АМКУ На виконання рекомендацій,... Опубліковано Khmelnitskyy Aleksey Середа, 22 квітня 2020 р.

Напомним, в конце марта Киевское областное территориальное отделение АМКУ открыло дело в отношении производителей и поставщиков медицинских масок, а также аптечных сетей Киева, в связи с ростом цен на изделия во время вспышки коронавируса.

Также сообщалось, что в Офисе президента будут мониторить наличие медицинских защитных масок в аптеках.