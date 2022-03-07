Под стенами Белого дома несколько тысяч человек требовали от США закрыть небо над Украиной

В Вашингтоне прошла акция за бесполетную зону. Митингующие требовали от США и НАТО закрыть небо над Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
На митинг под стенами Белого дома собралось несколько тысяч человек. Главным требованием собравшихся было закрытие воздушного пространства над Украиной. Митингующие также обратили внимание на усиление гуманитарного кризиса, который сейчас выходит за границу Украины и распространяется на другие европейские государства, что нуждается в неотложном ответе.
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