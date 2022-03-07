Під стінами Білого дому кілька тисяч людей вимагали від США закрити небо над Україною

У Вашингтоні пройшла акція за безпольотну зону. Мітингувальники вимагали від США і НАТО закрити небо над Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
На мітинг під стінами Білого дому зібралося кілька тисяч людей. Головною вимогою присутніх було закриття повітряного простору над Україною. Мітингувальники також звернули увагу на посилення гуманітарної кризи, яка зараз виходить за кордон України і поширюється на інші європейські держави, що потребує невідкладної відповіді.
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