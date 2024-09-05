Стефанішину призначили головою Мін'юсту

За призначення Стефанішиною проголосували 253 парламентарі.

t.me/yzheleznyak

Зазначимо, що Стефанішина очолить міністерство після звільнення її попередника Дениса Малюськи. Зауважимо, що ВР звільнила Малюську після п’яти років на посаді.

Що відомо про Стефанішину

Стефанішина народилася 1985 року. У 2008 році закінчила факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, здобула кваліфікацію юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови. У 2016 році отримала диплом спеціаліста "Фінанси та кредит" Одеського національного економічного університету.

З березня по грудень 2017 року працювала директоркою Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів.

З грудня 2017 року по вересень 2019 року працювала на посаді генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату.

Вже з 4 червня 2020 року Стефанішина була призначена на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.