Стефанишину назначили главой Минюста

За назначение Стефанишиной проголосовали 253 парламентария.

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Отметим, что Стефанишина возглавит министерство после увольнения ее предшественника Дениса Малюськи. Заметим, что ВР уволила Малюську после пяти лет на должности.

Что известно о Стефанишиной

Стефанишина родилась в 1985 году. В 2008 году окончила факультет международного права Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко получила квалификацию юриста-международника, переводчика с английского языка. В 2016 году получила диплом специалиста "Финансы и кредит" Одесского национального экономического университета.

С марта по декабрь 2017 работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров.

С декабря 2017 по сентябрь 2019 работала на должности генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.

Уже с 4 июня 2020 года Стефанишина была назначена на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.