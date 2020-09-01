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Стефанишину назначили главой Комиссии евроатлантической интеграции

Киев, Вторник 01 сентября 2020 15:49
Стефанишину назначили главой Комиссии евроатлантической интеграции
Фото: Ольга Стефанишина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Ольгу Стефанишину главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции. При этом глава государства уволил Вадима Пристайко с должности главы Комиссии.

Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента.

"Назначить главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Стефанишину Ольгу Витальевну - Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, уволив от исполнения этих обязанностей В. Пристайко", - говорится в указе №370/2020.

Отметим, что Комиссия является вспомогательным органом при президенте. Среди основных задач Комиссии - содействие согласованному выполнению центральными органами исполнительной власти, другими госорганами, входящими в национальную систему координации евроатлантической интеграции Украины, мероприятий в рамках реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в НАТО, повышение эффективности выполнения приоритетных задач по достижения критериев, необходимых для членства в НАТО.

Напомним, в апреле этого года Зеленский назначил главой комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.

В октябре прошлого года на эту должность был назначен Дмитрий Кулеба.

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