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Стефанішину призначили головою Комісії євроатлантичної інтеграції

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 15:49
Стефанішину призначили головою Комісії євроатлантичної інтеграції
Фото: Ольга Стефанишина (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Ольгу Стефанішину головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції. При цьому глава держави звільнив Вадима Пристайка з посади голови Комісії.

Відповідний указ був оприлюднений на сайті Офісу президента.

"Призначити головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України Стефанішину Ольгу Віталіївну - Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, звільнивши від виконання цих обов'язків В. Пристайко", - йдеться в указі №370/2020.

Відзначимо, що Комісія є допоміжним органом при президентові. Серед основних завдань Комісії - сприяння узгодженому виконанню центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, що входять в національну систему координації євроатлантичної інтеграції України, заходів в рамках реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в НАТО, підвищення ефективності виконання пріоритетних завдань щодо досягнення критеріїв, необхідних для членства в НАТО

Нагадаємо, у квітні цього року Зеленський призначив головою комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка.

У жовтні минулого року на цю посаду був призначений Дмитро Кулеба.

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