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Стефанішина про звіт ЄК щодо України: оцінка буде однозначно позитивною

Понеділок 06 листопада 2023 19:58
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Стефанішина про звіт ЄК щодо України: оцінка буде однозначно позитивною Фото: Ольга Стефанішина, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Єврокомісія позитивно оцінить прогрес України на шляху до Євросоюзу у докладі, який буде оприлюднено вже в середу, 8 листопада.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявила міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Я б сказала, що оцінка буде однозначно позитивною, тому що ми перебуваємо в постійному контакті з Єврокомісією, обговорюємо кроки та домовляємося про ті кроки, які нам вдалося реалізувати", - наголосила міністр.

За її словами, коли йдеться про сім рекомендацій Єврокомісії для України, наша країна виконала все, що було погоджено.

Переговори щодо вступу до Євросоюзу

Нагадаємо, Україна очікує, що переговори щодо її вступу до Євросоюзу розпочнуться вже до кінця 2023 року.

Цього тижня Єврокомісія має подати звіт про прогрес нашої країни на шляху до ЄС. Як очікує українська влада, у ньому має міститися рекомендація про початок вступних переговорів.

За інформацією Reuters, Україна все ж таки отримає "зелене світло" на початок переговорів, але нашій країні також висунуть певні умови.

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Єврокомісія Евросоюз Вступ в ЄС Ольга Стефанішина
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