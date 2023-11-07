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Стефанішина про звіт ЄК щодо України: буде стриманим, а головне рішення - у грудні

Фото: Ольга Стефанішина, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Звіт Єврокомісії про успіхи України на шляху до Євросоюзу міститиме стримані формулювання. Головне рішення для нашої країни щодо вступних переговорів очікується у грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину у Facebook.

Чиновниця зазначила, що Україна у контексті реформ зробила все, про що домовилася з Єврокомісією. При цьому їхнє впровадження продовжиться і після початку переговорів про членство в ЄС.

"Звіт, який буде опублікований завтра, розповість про прогрес України та дасть розуміння подальших кроків. Але формулювання будуть стримані", - пояснила Стефанішина.

За її словами, у цьому контексті слід зазначити три речі:

  1. Україна є "частиною ширшого політичного пазла розширення", і у звіті йтиметься про це;
  2. Реформи мають продовжуватись, а вичерпного списку не буде;
  3. Звіт ЄК - лише основа, головне рішення про початок переговорів прийматиметься лідерами ЄС у грудні.

Вступні переговори з ЄС

Нагадаємо, українські офіційні особи, у тому числі президент Володимир Зеленський, вже неодноразово заявляли про те, що очікують на початок переговорів про вступ нашої країни до ЄС до кінця 2023 року.

Очікується, що завтра, 8 листопада, у звіті Єврокомісії щодо України міститиметься рекомендація щодо початку таких переговорів.

При цьому переговори можливі лише після того, як їх підтримають лідери всіх без винятку країн Європейського союзу. Це може статися на саміті у грудні.

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