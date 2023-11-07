Стефанишина об отчете ЕК по Украине: будет сдержанным, а главное решение - в декабре

Чиновница отметила, что Украина в контексте реформ сделала все, о чем договорилась с Еврокомиссией. При этом их внедрение продолжится и после начала переговоров о членстве в ЕС.

"Отчет, который будет опубликован завтра, расскажет о прогрессе Украины и даст понимание дальнейших шагов. Но формулировки будут сдержанные", - объяснила Стефанишина.

По ее словам, в этом контексте следует отметить три вещи:

Украина является "частью более широкого политического пазла расширения", и в отчете речь будет идти об этом; реформы должны будут продолжаться, а исчерпывающего списка не будет; отчет ЕК - только основа, главное решение о начале переговоров будет приниматься лидерами ЕС в декабре.

Вступительные переговоры с ЕС

Напомним, украинские официальные лица, в том числе президент Владимир Зеленский, уже неоднократно заявляли о том, что ожидают начала переговоров о вступлении нашей страны в ЕС до конца 2023 года.

Ожидается, что завтра, 8 ноября, в отчете Еврокомиссии по Украине будет содержаться рекомендация о начале таких переговоров.

При этом переговоры возможны только после того, как их поддержат лидеры всех без исключения стран Европейского союза. Это может случится на саммите в декабре.