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Стефанишина об отчете ЕК по Украине: будет сдержанным, а главное решение - в декабре

Фото: Ольга Стефанишина, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Отчет Еврокомиссии об успехах Украины на пути в Евросоюз будет содержать сдержанные формулировки. Главное решение для нашей страны по вступительным переговорам ожидается в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину в Facebook.

Чиновница отметила, что Украина в контексте реформ сделала все, о чем договорилась с Еврокомиссией. При этом их внедрение продолжится и после начала переговоров о членстве в ЕС.

"Отчет, который будет опубликован завтра, расскажет о прогрессе Украины  и даст понимание дальнейших шагов. Но формулировки будут сдержанные", - объяснила Стефанишина. 

По ее словам, в этом контексте следует отметить три вещи:

  1. Украина является "частью более широкого политического пазла расширения", и в отчете речь будет идти об этом;
  2. реформы должны будут продолжаться, а исчерпывающего списка не будет;
  3. отчет ЕК - только основа, главное решение о начале переговоров будет приниматься лидерами ЕС в декабре. 

Вступительные переговоры с ЕС

Напомним, украинские официальные лица, в том числе президент Владимир Зеленский, уже неоднократно заявляли о том, что ожидают начала переговоров о вступлении нашей страны в ЕС до конца 2023 года. 

Ожидается, что завтра, 8 ноября, в отчете Еврокомиссии по Украине будет содержаться рекомендация о начале таких переговоров

При этом переговоры возможны только после того, как их поддержат лидеры всех без исключения стран Европейского союза. Это может случится на саммите в декабре. 

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