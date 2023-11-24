Стефанішина звернулася до ЄС через можливе вето Угорщини для України

Вважається, що після того, як Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори про вступ з Україною, усі зосередження на майбутній саміт лідерів ЄС, який відбудеться у грудні.

Очікується, що Угорщина може заблокувати переговори. Україна закликає ЄС обговорили це питання. Стефанішина зробила відповідну заяву на Німецькій раді з міжнародних відносин.

"Йдеться про те, щоб спілкуватися один з одним, переконувати один одного та допомагати тим, хто все ще сумнівається або хто намагається накласти вето на майбутнє Європи, говорити з ними та брати на себе відповідальність за це вето", - сказала вона.

Стефанішина натякає, що переговори про вступ України до ЄС не можуть бути заблокованими через рішення лише Угорщини. На її думку, це відповідальність всього блоку.

"Бо якщо говорити про вето однієї країни 15 грудня, то це не буде вето однієї країни. Це була б безвідповідальність інших - тих, хто не будує цього консенсусу, хто не працює над зосередженням на ширшій картині майбутнього Європи", - наголосила міністр.

"Зелене світло" для України

Нагадаємо, 8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Проте Київ повинен і далі продовжувати реформи.

Проте Угорщина вже заявила, що виступить проти того, щоб ЄС почав з Україною переговори про вступ.

В Україні та Брюсселі вважають, що Угорщина не зможе безкінечно блокувати вступ України до ЄС. А Україна вже веде переговори з угорською владою, аби вирішили суперечки.