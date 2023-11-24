Стефанишина обратилась к ЕС из-за возможного вето Венгрии для Украины

Считается, что после того, как Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, все сосредоточения на предстоящем в декабре саммите лидеров ЕС.

Ожидается, что Венгрия может заблокировать переговоры. Украина призывает ЕС обсудить этот вопрос. Стефанишина сделала соответствующее заявление на Немецком совете по международным отношениям.

"Речь идет о том, чтобы общаться друг с другом, убеждать друг друга и помогать тем, кто все еще сомневается или кто пытается наложить вето на будущее Европы, говорить с ними и брать на себя ответственность за это вето", - сказала она.

Стефанишина намекает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не могут быть заблокированы из-за решения только Венгрии. По ее мнению, это ответственность всего блока.

"Ведь если говорить о вето одной страны 15 декабря, то это не будет вето одной страны. Это была бы безответственность других - тех, кто не строит этот консенсус, кто не работает над сосредоточением на более широкой картине будущего Европы", - подчеркнула министр.

"Зеленый свет" для Украины

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина уже выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. Однако Киев должен и дальше продолжать реформы.

Однако Венгрия уже заявила, что выступит против того, чтобы ЕС начал с Украиной переговоры о вступлении.

В Украине и Брюсселе считают, что Венгрия не сможет бесконечно блокировать вступление Украины в ЕС. А Украина уже ведет переговоры с венгерскими властями, чтобы разрешили споры.