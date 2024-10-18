Стефанішина про вступ України до НАТО без окупованих територій: таких розмов не було
Питання вступу України до НАТО без тимчасово окупованих Росією територій не обговорювалося. Країна буде запрошена до Альянсу в кордонах 1991 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністра юстиції України Ольги Стефанішиної в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, яке транслювали в ефірі телемарафону.
"Таких розмов не було. Україна однозначно буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року і це не обговорюється. Це не є предметом дискусій", - сказала Стефанішина.
Вона зазначила, що членство України в НАТО відбудеться після війни. Водночас у процесі після запрошення ситуація може змінюватися.
"Після запрошення складається протокол про приєднання, в якому зазначають і терміни, і реформи, які потрібно зробити. Це не страшні реформи. Але це пізніше. Зараз запрошення. І воно взагалі не обговорюється ні просуванням на фронті, ні територіями", - додала міністр.
Вступ України до НАТО
Нагадаємо, Україна розраховувала отримати офіційне запрошення на вступ до Альянсу на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбувся у липні цього року, проте цього так і не сталося.
Водночас у НАТО неодноразово заявляли, що тримають "двері відчиненими" для України. При цьому союзники натякають, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу до закінчення війни.
Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що запрошення України до НАТО і майбутнє членство стануть реальними кроками до миру.
Окрім того, нещодавно Київ розробив план перемоги, в якому першим пунктом передбачається запрошення України до НАТО до завершення війни з Росією.
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