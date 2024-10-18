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Стефанишина о вступлении Украины в НАТО без оккупированных территорий: таких разговоров не было

Пятница 18 октября 2024 22:07
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Стефанишина о вступлении Украины в НАТО без оккупированных территорий: таких разговоров не было Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Вопрос вступления Украины в НАТО без временно оккупированных Россией территорий не обсуждался. Страна будет приглашена в Альянс в границах 1991 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной в интервью журналистке Наталии Мосейчук, которое транслировали в эфире телемарафона.

"Таких разговоров не было. Украина однозначно будет приглашена в НАТО в границах 1991 года и это не обсуждается. Это не предмет дискуссий", - сказала Стефанишина.

Она отметила, что членство Украины в НАТО состоится после войны. В то же время в процессе после приглашения ситуация может изменяться.

"По приглашению составляется протокол о присоединении, в котором указывают и сроки, и реформы, которые нужно сделать. Это не страшные реформы. Но это позже. Сейчас приглашение. И оно вообще не обсуждается ни продвижением на фронте, ни территориями", - добавила министр.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, Украина рассчитывала получить официальное приглашение на вступление в Альянс на состоявшемся в июле этого года саммите НАТО в Вашингтоне, однако этого так и не произошло.

В то же время в НАТО неоднократно заявляли, что держат "дверь открытой" для Украины. При этом союзники намекают, что Украина не сможет присоединиться к Североатлантическому союзу до окончания войны.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что приглашение Украины в НАТО и будущее членство станут реальными шагами к миру.

Кроме того, недавно Киев разработал план победы, в котором первым пунктом предусматривается приглашение Украины в НАТО до завершения войны с Россией.

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НАТО Ольга Стефанишина
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