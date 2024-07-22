Стефанішина про вступ до ЄС: попереду багато роботи, але це не потребуватиме тривалого часу

Україна має попереду багато роботи в питанні вступу до Європейського союзу (ЄС), але це не потребуватиме тривалого часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину під час публічної дискусії "Процес вступу України до ЄС: як рухатися ефективно та швидко".

За словами Стефанішиної, у України попереду багато роботи, щоб стати спроможною приєднатись до ЄС та бути частиною внутрішнього ринку. Вона зауважила, що незалежно від політичної волі, неможливо стати членом політичного блоку, якщо не відповідати його критеріями.

"Це найважливіший час для нас, щоб бути готовими, щоб мати можливість відкрити всі кластери та розділи щодо вступу, а також процес скринінгу", - додала вона.

Стефанішина додала, що інтеграція України, на її думку, не потребуватиме тривалого часу, оскільки країна не є новачком у процесі євроінтеграції.

"Ми маємо за плечима 10-річний досвід Угоди про асоціацію, а також численні елементи галузевої інтеграції, які виходять за межі самої угоди, і яка є найамбітнішою угодою, яку будь-коли укладав ЄС із третьою країною", - відзначила вона.

Завершення скринінгу в пріоритеті

Як пояснив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, для України найважливішим завданням є завершення скринінгу українського законодавства, або ж принаймні тих п'яти розділів, які знаходяться в Кластері 1. Можливо, це станеться під польського головування, що є цілком реалістично.

Він додав, що президент Володимир Зеленський, під час нещодавнього засідання Європейської політики сусідства або ж перед самітом НАТО розмовляв з кожним лідером та закликав до якнайшвидшого відкриття Кластера 1.

"А потім, після відкриття Кластера 1, не чекати закриття розділу в Кластері 1, а думати про паралельне відкриття інших кластерів. І це ідея, яку ми зараз обговорюємо з країнами-членами і з Комісією", - заявив Жовква та додав, що делегація по главам буде сформована дуже скоро Кабінетом міністрів.

Вступ України до Європейського союзу

Наприкінці лютого 2022 року, після початку повномасштабної війни, Україна офіційно подала заявку на вступ до ЄС. Згодом країна отримала статус кандидата на членство. У грудні 2023 року на саміті лідерів ЄС було прийнято рішення про початок переговорів щодо членства України в блоці. Переговори офіційно розпочались 25 червня.