Стефанішина узгодила з єврокомісаром деталі щодо переговорів про вступ України до ЄС

За словами віце-прем'єра, під час зустрічі вони з єврокомісаром обговорили структуру майбутніх переговорів. Йдеться про кроки щодо виконання чотирьох рекомендацій Єврокомісії, початок "скринінгу" законодавства України, за яким будуть зустрічі урядової команди і представників гендиректорату Єврокомісії з питань переговорів про розширення, а також підготовку переговорної рамки.

Стефанішина заявила, що Україна спроможна рухатися у всіх цих питаннях.

Також за участі Стефанішиної у Брюсселі пройшла стартова нарада для перевірки законодавства України на відповідність до законодавства ЄС.

За словами віце-прем'єра, Україна розробить дорожні карти щодо верховенства права, вільного пересування людей, реформи державного управління.

Фото: у Брюсселі пройшла нарада щодо скринінгу законодавства України (twitter.com/StefanishynaO)

Переговори про вступ України до ЄС

Нагадаємо, 14 грудня лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили відкриття переговорів щодо вступу України до блоку. Це сталося на тлі побоювань, що Угорщина заблокує рішення, наклавши на нього вето.

Переговори лідерів ЄС тривали понад три години, а початок саміту відкладали через позицію Будапешту. На момент голосування прем'єр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали, тому рішення ухвалили одностайно.

Додамо, що для вступу України до Європейського союзу повинна відбутися оцінка українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 17 січня оголосила про початок скринінгу українського законодавства.

Раніше Ольга Стефанішина заявляла, що ця процедура може тривати до року.