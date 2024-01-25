Стефанішина: Україна працює над підготовкою візиту Орбана

"Прем’єр-міністр (Віктор Орбан, - ред.) востаннє був в Україні у 2010-му - в тій країні, яку ми вже мало пам’ятаємо. Для нас важливо, щоб він приїхав. Тому насамперед концентрація - на двосторонньому порядку денному", - зазначила віцепрем’єрка з євроінтеграції.

Вона наголосила на тому, що Україна "вже багато зробила" для цього, зокрема ухвалила законодавство, що було визнано ефективним та якісним з боку угорської сторони.

"Ми маємо команди на рівні першого заступника міністра освіти, колеги з угорської сторони від МЗС, які щотижня координуються по імплементації законодавства, по моніторингу впровадження в кожній школі. Так само ми і обговорюємо стратегічні питання, пов’язані з майбутнім угорським головуванням (у Раді ЄС із 1 липня 2024 року, - ред.)", - наголосила Стефанішина та додала, що ці питання будуть порушені в Ужгороді.

Зокрема Стефанішина матиме двосторонні контакти зі своїм колегою в угорському уряді.

Чи відвідає Орбан Україну

Стефанішина не відповіла на питання, чи очікується візит Орбана до Києва, або ж президент Володимир Зеленський особисто завітає до Будапешта. За її словами, голова Міністерства закордонних справ повинен бути краще поінформованим щодо цього нюансу. Водночас вона наголосила на важливості особистого візиту прем'єра Угорщини до України.

"Для мене принципово побачити прем’єр-міністра Орбана в Києві, тому що він відіграє непросту роль в ухваленні історичних для України рішень. І для мене важливо, щоб ця людина бачила країну такою, якої бачать українці", - додала Стефанішина.

Зустріч Зеленського та Орбана

Наприкінці грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі. Це буде перша офіційна двостороння зустріч між двома лідерами з початку війни.

За словами президента, він жодного разу не говорив з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про припинення вогню чи діалог з диктатором Володимиром Путіним.