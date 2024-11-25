Стефанішина розповіла про очікування від Ради Україна-НАТО

"Ми точно знаємо, що очікувати від НАТО - це традиційне занепокоєння. Але для нас майданчик Ради Україна-НАТО - це майданчик, який дозволяє оперативно інформувати союзників і отримувати оперативну інформацію і їх оцінки ситуації, що дозволяє формувати комплексну картину", - сказала Стефанішина.

Вона зазначила, що на зустрічі обговорюватимуть ракетні обстріли загалом, посилення протиповітряної оборони України, оснащення українських бригад, а також залучення щонайменше 40 млрд доларів підтримки Києва на рік, яку гарантував саміт НАТО у Вашингтоні.

"Зараз в контексті нової амбітної адженди нової американської адміністрації, Європа, як ніколи, має бути мобілізована. І НАТО так само", - наголосила віцепрем'єр.