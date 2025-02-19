Стефанішина розповіла, чи очікуються рішення ЄС щодо 500 млрд військової допомоги Україні

"Ініціатива щодо мобілізації понад 500 мільярдів євро для посилення оборонного суверенітету ЄС і підтримки України. Це одна з ідей Європейської комісії. Водночас мова йде не про суто німецьку допомогу, але я точно впевнена, що до виборів в Німеччині, до розуміння того, яка буде коаліція, ніяких особливих рішень прийнято не буде", - сказала Стефанішина.

Однак, на її думку, окрім підтримки України, сьогодні мова також йде про європейську безпеку в цілому і про те, як вона буде виглядати в НАТО і поза його межами.