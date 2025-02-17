ЄС обговорить надання Україні 5 мільярдів євро додаткової військової допомоги

В Брюсселі посли ЄС обговорять надання Україні додаткової військової допомоги. В рамках підтримки планується поставка артилерійських боєприпасів та систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

18 лютого 2025 року в Брюсселі посли країн Європейського Союзу обговорять надання Україні додаткової військової допомоги на суму 5 мільярдів євро.

Згідно з проєктом документа, ЄС планує поставити півтора мільйона артилерійських боєприпасів великого калібру, системи протиповітряної оборони, високоточні ракети великої дальності, безпілотники та підтримку для відновлення бригад ЗСУ.

Цей крок є частиною плану щодо посилення обороноздатності України, включаючи навчання та спорядження військовослужбовців.

Одним з важливих аспектів обговорення стане також підтримка оборонно-промислового комплексу України, зокрема через ініціативи, що сприятимуть співпраці оборонної промисловості ЄС та України.

Євросоюз підкреслює, що з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року ЄС вже надав Україні допомогу на загальну суму 134,5 мільярда євро, з яких 48,5 мільярда євро становить військова допомога.

У проєкті документа зазначається, що ЄС продовжить надавати Україні військову підтримку настільки інтенсивно, наскільки це буде необхідно.