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Стефанішина розповіла, чи очікуються рішення ЄС щодо 500 млрд військової допомоги Україні

Середа 19 лютого 2025 19:36
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Стефанішина розповіла, чи очікуються рішення ЄС щодо 500 млрд військової допомоги Україні Фото: Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Роман Кот

До виборів у Німеччині ніяких рішень щодо ініціативи мобілізації понад 500 млрд євро військової допомоги Україні від Європейського Союзу не очікується.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час відкриття виставки "Шлях України до ЄС в ілюстраціях, плакатах, арт-творах".

"Ініціатива щодо мобілізації понад 500 мільярдів євро для посилення оборонного суверенітету ЄС і підтримки України. Це одна з ідей Європейської комісії. Водночас мова йде не про суто німецьку допомогу, але я точно впевнена, що до виборів в Німеччині, до розуміння того, яка буде коаліція, ніяких особливих рішень прийнято не буде", - сказала Стефанішина.

Однак, на її думку, окрім підтримки України, сьогодні мова також йде про європейську безпеку в цілому і про те, як вона буде виглядати в НАТО і поза його межами.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що країни Європейського Союзу обговорюють можливість надання Україні одного з найбільших пакетів військової допомоги. Його вартість становитиме щонайменше 6 млрд євро.

Також повідомлялося, що у Брюсселі посли ЄС обговорять надання Україні додаткової військової допомоги на 5 млрд євро. В рамках підтримки планується постачання артилерійських боєприпасів та систем протиповітряної оборони.

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