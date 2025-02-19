Стефанішина розповіла, чи очікуються рішення ЄС щодо 500 млрд військової допомоги Україні
До виборів у Німеччині ніяких рішень щодо ініціативи мобілізації понад 500 млрд євро військової допомоги Україні від Європейського Союзу не очікується.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час відкриття виставки "Шлях України до ЄС в ілюстраціях, плакатах, арт-творах".
"Ініціатива щодо мобілізації понад 500 мільярдів євро для посилення оборонного суверенітету ЄС і підтримки України. Це одна з ідей Європейської комісії. Водночас мова йде не про суто німецьку допомогу, але я точно впевнена, що до виборів в Німеччині, до розуміння того, яка буде коаліція, ніяких особливих рішень прийнято не буде", - сказала Стефанішина.
Однак, на її думку, окрім підтримки України, сьогодні мова також йде про європейську безпеку в цілому і про те, як вона буде виглядати в НАТО і поза його межами.
Допомога Україні від ЄС
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що країни Європейського Союзу обговорюють можливість надання Україні одного з найбільших пакетів військової допомоги. Його вартість становитиме щонайменше 6 млрд євро.
Також повідомлялося, що у Брюсселі посли ЄС обговорять надання Україні додаткової військової допомоги на 5 млрд євро. В рамках підтримки планується постачання артилерійських боєприпасів та систем протиповітряної оборони.
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