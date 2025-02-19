Стефанишина рассказала, ожидаются ли решения ЕС по 500 млрд военной помощи Украине

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время открытия выставки "Путь Украины в ЕС в иллюстрациях, плакатах, арт-произведениях".

"Инициатива по мобилизации более 500 миллиардов евро для усиления оборонного суверенитета ЕС и поддержки Украины. Это одна из идей Европейской комиссии. В то же время речь идет не о чисто немецкой помощи, но я точно уверена, что до выборов в Германии, до понимания того, какая будет коалиция, никаких особых решений принято не будет", - сказала Стефанишина.

Однако, по ее мнению, кроме поддержки Украины, сегодня речь также идет о европейской безопасности в целом и о том, как она будет выглядеть в НАТО и за его пределами.