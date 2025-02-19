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Стефанишина рассказала, ожидаются ли решения ЕС по 500 млрд военной помощи Украине

Среда 19 февраля 2025 19:36
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Стефанишина рассказала, ожидаются ли решения ЕС по 500 млрд военной помощи Украине Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Роман Кот

До выборов в Германии никаких решений по инициативе мобилизации более 500 млрд евро военной помощи Украине от Европейского Союза не ожидается.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время открытия выставки "Путь Украины в ЕС в иллюстрациях, плакатах, арт-произведениях".

"Инициатива по мобилизации более 500 миллиардов евро для усиления оборонного суверенитета ЕС и поддержки Украины. Это одна из идей Европейской комиссии. В то же время речь идет не о чисто немецкой помощи, но я точно уверена, что до выборов в Германии, до понимания того, какая будет коалиция, никаких особых решений принято не будет", - сказала Стефанишина.

Однако, по ее мнению, кроме поддержки Украины, сегодня речь также идет о европейской безопасности в целом и о том, как она будет выглядеть в НАТО и за его пределами.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, ранее СМИ сообщали, что страны Европейского Союза обсуждают возможность предоставления Украине одного из крупнейших пакетов военной помощи. Его стоимость составит не менее 6 млрд евро.

Также сообщалось, что в Брюсселе послы ЕС обсудят предоставление Украине дополнительной военной помощи на 5 млрд евро. В рамках поддержки планируется поставка артиллерийских боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

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