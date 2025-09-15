Стефанішина розпочала роботу на посаді посла України у США

Ольга Стефанішина офіційно розпочала свою службу на посаді посла України в США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стефанішину в соцмережі X.
"Розпочавши свою місію як посол України в Сполучених Штатах, я несу із собою мужність і стійкість нашого народу", - зазначила Стефанішина.
За словами посла, вона розпочала свою місію з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих українських захисників.
"Завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатичну роботу - захищаємо суверенітет, зміцнюємо партнерства та прагнемо справедливого й довгострокового миру. З глибокою вдячністю всім, хто захищає Україну", - додала вона.
Ольга Стефанішина народилася 29 жовтня 1985 року в Одесі.
У 2008 році вона завершила навчання в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобувши ступінь магістра міжнародного права та кваліфікацію перекладача з англійської мови.
У 2016 році здобула другу вищу освіту в Одеському національному економічному університеті за спеціальністю "Фінанси і кредит".
З 2007 року Стефанішина працювала в Міністерстві юстиції України, обіймаючи різні посади, зокрема директора департаменту міжнародного права та департаменту європейської інтеграції.
У період із 2017 до 2019 року вона очолювала урядовий офіс із питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
2020 року Стефанішину було призначено віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської інтеграції України.
З 5 вересня 2024 року до 17 липня 2025 року обіймала посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та міністерки юстиції.
З 17 липня 2025 року призначена спеціальним уповноваженим президента України з розвитку співпраці зі США.
Нагадаємо, раніше послом України в США була Оксана Маркарова. Президент України Володимир Зеленський звільнив її з посади своїм указом.
Як пояснював міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, у кожного дипломата "є ротаційний цикл".
Уже 27 серпня глава української держави заявив, що Ольгу Стефанішину офіційно було призначено новим послом України в США. Для цього було завершено всі формальні процедури.