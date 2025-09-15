Стефанішина розпочала роботу на посаді посла України у США

Ольга Стефанішина офіційно розпочала свою службу на посаді посла України в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стефанішину в соцмережі X .

"Розпочавши свою місію як посол України в Сполучених Штатах, я несу із собою мужність і стійкість нашого народу", - зазначила Стефанішина.

За словами посла, вона розпочала свою місію з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих українських захисників.

"Завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатичну роботу - захищаємо суверенітет, зміцнюємо партнерства та прагнемо справедливого й довгострокового миру. З глибокою вдячністю всім, хто захищає Україну", - додала вона.

Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина народилася 29 жовтня 1985 року в Одесі.

У 2008 році вона завершила навчання в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобувши ступінь магістра міжнародного права та кваліфікацію перекладача з англійської мови.

У 2016 році здобула другу вищу освіту в Одеському національному економічному університеті за спеціальністю "Фінанси і кредит".

З 2007 року Стефанішина працювала в Міністерстві юстиції України, обіймаючи різні посади, зокрема директора департаменту міжнародного права та департаменту європейської інтеграції.

У період із 2017 до 2019 року вона очолювала урядовий офіс із питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

2020 року Стефанішину було призначено віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської інтеграції України.

З 5 вересня 2024 року до 17 липня 2025 року обіймала посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та міністерки юстиції.

З 17 липня 2025 року призначена спеціальним уповноваженим президента України з розвитку співпраці зі США.