Стефанішина розпочала роботу на посаді посла України у США

Понеділок 15 вересня 2025 20:15
UA EN RU
Стефанішина розпочала роботу на посаді посла України у США Фото: Ольга Стефанішина, посол України у США (x.com/StefanishynaO)
Автор: Іван Носальський

Ольга Стефанішина офіційно розпочала свою службу на посаді посла України в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стефанішину в соцмережі X.

"Розпочавши свою місію як посол України в Сполучених Штатах, я несу із собою мужність і стійкість нашого народу", - зазначила Стефанішина.

За словами посла, вона розпочала свою місію з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих українських захисників.

"Завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатичну роботу - захищаємо суверенітет, зміцнюємо партнерства та прагнемо справедливого й довгострокового миру. З глибокою вдячністю всім, хто захищає Україну", - додала вона.

Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина народилася 29 жовтня 1985 року в Одесі.

У 2008 році вона завершила навчання в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобувши ступінь магістра міжнародного права та кваліфікацію перекладача з англійської мови.

У 2016 році здобула другу вищу освіту в Одеському національному економічному університеті за спеціальністю "Фінанси і кредит".

З 2007 року Стефанішина працювала в Міністерстві юстиції України, обіймаючи різні посади, зокрема директора департаменту міжнародного права та департаменту європейської інтеграції.

У період із 2017 до 2019 року вона очолювала урядовий офіс із питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

2020 року Стефанішину було призначено віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської інтеграції України.

З 5 вересня 2024 року до 17 липня 2025 року обіймала посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та міністерки юстиції.

З 17 липня 2025 року призначена спеціальним уповноваженим президента України з розвитку співпраці зі США.

Призначення Стефанішиної

Нагадаємо, раніше послом України в США була Оксана Маркарова. Президент України Володимир Зеленський звільнив її з посади своїм указом.

Як пояснював міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, у кожного дипломата "є ротаційний цикл".

Уже 27 серпня глава української держави заявив, що Ольгу Стефанішину офіційно було призначено новим послом України в США. Для цього було завершено всі формальні процедури.

Сполучені Штати Америки Ольга Стефанішина
